Marco Nasti si è raccontato ai microfoni di TeleBari. Ecco le parole dell’attaccante del Bari, di proprietà del Milan:

CALCIO – «Mio papà è tifoso del Napoli, ma mi ha lasciato libero dicendo di pensare al mio futuro. Se non fossi diventato calciatore? Mi sarei concentrato sulla scuola. Mia madre mi ha portato per la prima volta a giocare a calcio perché ero irrequieto e non stavo mai fermo, ero un bambino vivace»

FUTURO – «Andrei più in Spagna che in Inghilterra, ma la Premier è sempre la Premier»

IDOLI – «Ho conosciuto Ibrahimovic, mi piace molto, ma non ha il mio stile di gioco. Preferisco Icardi»

