È arrivato un altro pareggio in Nations League per la nazionale italiana di calcio guidata da Roberto Mancini. A Bergamo gli azzurri sono stati fermati sull’1-1 dall’Olanda e ora nel gruppo A1 è la Polonia a comandare con un punto in più dell’Italia.

I ragazzi di Mancini hanno cominciato molto bene il match, tanto che al 16’ sono già passati in vantaggio grazie a un bel gol di Pellegrini, smarcato da Barella che ha triangolato con Chiesa e poi ha trovato un bel passaggio in diagonale che ha permesso al compagno di segnare sul filo del fuorigioco. Gli azzurri hanno poi avuto altre occasioni, in particolare con Immobile, stasera però un po’ troppo sprecone.

Il vantaggio azzurro non è durato molto perché già al 25’ Van de Beek ha segnato il gol del pareggio, una rete abbastanza fortunosa che il centrocampista del Manchester United ha trovato dopo che la palla crossata da Blind gli è stata girata addosso da Depay. L’Olanda è andata vicina al vantaggio con de Jong, ma poi sono stati gli azzurri a sfiorare più volte il gol del 2-1, con Immobile e D’Ambrosio. Il risultato però non è cambiato ed è finita 1-1.

Nations League: il tabellino di Italia-Olanda

Italy's defender Giorgio Chiellini (R) greets his goalkeeper Italy's goalkeeper Gianluigi Donnarumma during the UEFA Nations League Group A1 football match between Italy and the Netherlands at the Atleti Azzurri d'Italia Stadium in Bergamo on October 14, 2020. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) Bergamo - (lr) Giorgio Chiellini of Italy, Hans Hateboer of Holland, Holland coach Frank de Boer during the UEFA Nations League match between Italy and the Netherlands at the Stadium Atleti Azzurri d Italia on October 14, 2020 in Bergamo, Italy. ANP KOEN VAN WEEL (Photo by ANP Sport via Getty Images) Italy's forward Federico Chiesa (2nd-R) leaves the pitch as his replacement Italy's forward Moise Kean (1st-R) enters next to substitute Italy's Manuel Locatelli during the UEFA Nations League Group A1 football match between Italy and the Netherlands at the Atleti Azzurri d'Italia Stadium in Bergamo on October 14, 2020. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP) (Photo by MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images) , ITALY - OCTOBER 14: (L-R) Frenkie de Jong of Holland, Manuel Locatelli of Italy during the UEFA Nations league match between Italy v Holland on October 14, 2020 (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images) Nations League: le foto di Italia-Olanda 1-1 a Bergamo Vedi le altre 7 fotografie →

Italia-Olanda 1-1

Italia (4-3-3): Donnarumma, D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Verratti (11’st Locatelli), Jorginho, Barella, Chiesa (10’st Kean), Immobile, Pellegrini (28’st Florenzi). (23 Cragno, 1 Sirigu, 5 G.Mancini, 13 Biraghi, 15 Acerbi, 12 Sensi, 9 Caputo, 10 Berardi, 22 El Shaarawy). All.: R.Mancini.

Olanda (5-3-2): Cillessen, Hateboer, de Vrij, van Dijk, Aké, Blind (32’st Veltman), Wijnaldum, van de Beek, F.de Jong, L.de Jong, Depay (47’st Babel). (13 Krul, 23 Bizot, 12 Wijndal, 22 Dumfries, 14 Koopmeiners, 16 Strootman, 7 Berghuis, 11 Promes, 18 Stengs). All.: de Boer.

Arbitro: Taylor (Ing).

Gol: nel pt 16′ Pellegrini, 25′ Aan de Beek.

Angoli: 9-4 per l’Olanda.

Recupero: 2′ e 3′.

Ammoniti: Verratti, D’Ambrosio, per gioco falloso; Kean per comportamento non regolamentare.