Il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni ha avuto la febbre: niente allenamento per lui in vista di Italia-Spagna

Secondo quanto riportato dall’ANSA, il difensore dell’Inter Alessandro Bastoni dovrebbe comunque giocare la semifinale di Nations League contro la Spagna nonostante il suo stop odierno.

Il motivo? Oggi non si è allenato in gruppo causa febbre, rimanendo a riposo per motivi precauzionali in vista della gara: di cui potrebbe fare parte.

L’articolo Nations League, problemi per Bastoni. Le condizioni del difensore dell’Inter proviene da Inter News 24.

