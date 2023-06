Le parole del centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini nei confronti dell’ex tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini

Tramite L’Eco di Bergamo, il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini ha rilasciato qualche dichiarazione nei confronti di Gasperini.

LE PAROLE – «Gasperini è un allenatore che stimo tantissimo: per me è un maestro. In questi anni credo sia stato uno dei pochi ad aver rivoluzionato il calcio…(CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA)».

L’articolo Inter, Gagliardini: «Il tecnico che ha cambiato il calcio? Gasperini» proviene da Inter News 24.

