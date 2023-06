Le parole di Kylian Mbappé sul suo futuro tra la tentazione del Real Madrid e la sua permanenza in Francia al PSG

Kylian Mbappé ha parlato con La Gazzetta dello Sport tra mercato, Leo Messi e Real Madrid.

LE PAROLE – «Non ho chiesto né di essere ceduto, né di andare al Real Madrid. Ho solo confermato di non voler attivare l’anno in più previsto nel contratto. Con il Psg non abbiamo mai parlato di rinnovo, ma sono felice di restare qui la prossima stagione (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)».

L'articolo Mbappé: «Real Madrid? Ecco la mia decisione, e su Leo Messi…» proviene da Inter News 24.

