Max Allegri, allenatore della Juve, si è espresso anche sulle dimissioni di Roberto Mancini da ct della Nazionale e sulla nomina di Spalletti

In conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juve, Allegri tocca anche il delicato tema Nazionale, dopo le dimissioni di Mancini e la nomina di Spalletti. Le parole.

DIMISSIONI MANCINI E SPALLETTI – «Quando dal di fuori non si sanno le cose è difficile commentare, anzi impossibile. Roberto ha fatto un ottimo lavoro in Nazionale, ha vinto un Europeo, avrà avuto i suoi buoni motivi per rassegnare le dimissioni. Faccio un grosso in bocca al lupo a Spalletti per un incarico importante dopo la vittoria dello Scudetto».

LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI ALLA VIGILIA DI UDINESE JUVE

The post Nazionale, Mancini out-Spalletti in: arriva il commento di Allegri appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG