Dopo la scomparsa di Carlo Mazzone, l’ex Juve Gianluigi Buffon ha voluto rendere omaggio al grande tecnico: le parole

Attraverso un lungo e commosso post sui social, l’ex Juve Gianluigi Buffon saluta Carlo Mazzone, scomparso oggi.

Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0.… pic.twitter.com/VZirbtBKEE — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) August 19, 2023

LE PAROLE– Carlo Mazzone rappresenta una icona calcistica che ha catturato il mio cuore. La passione travolgente che riversava nelle squadre è stata davvero unica e irripetibile. A riprova del suo magnifico temperamento ho un aneddoto fantastico a margine di un Parma-Brescia finita 3-0. Sul punteggio di 1 a 0 ed a 15 min dalla fine ho fatto una tripla parata che ha salvato il risultato. A fine gara mi ha incrociato e in mezzo a una trentina di persone e mi ha detto ”A Buffon… ma che t’ho fatto?? Oggi me sembravi Lazzaro… che te rialzavi sempre!” La notizia della sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile, ma il suo impatto resterà per sempre vivo.

