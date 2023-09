Nazionali Inter, tabu sfatato per Sommer: prima ammonizione con la Svizzera per il portiere nerazzurro

Episodio caotico ieri nel corso del match tra Svizzera e Andorra, che ha visto protagonista anche il portiere dell‘Inter, Yann Sommer.

Dopo una discussione campo per una decisione arbitrale a sfavore degli elvetici, tutta la panchina svizzera è andata a protestare. L’arbitro del match, Masiyev va davanti alla panchina elvetica, chiede al ct Murat Yakin e a Yann Sommer di avvicinarsi e mostra anche a loro il cartellino giallo per proteste. Record per il portiere nerazzurro, visto che quello di ieri è il primo cartellino giallo in carriera con la Nazionale svizzera.

