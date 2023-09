La quarta giornata di Serie A vedrà andare in scena l’acceso derby tra Inter e Milan: ecco il quiz per i tifosi più accaniti

La Serie A continua, e non potrebbe farlo in maniera migliore. La quarta giornata vedrà scontrarsi Inter e Milan in uno dei derby più accesi degli ultimi tempi: ecco il quiz che metterà alla prova le conoscenze de tifosi.

Si prosegue con il derby Inter-Milan alle ore 18, con annesso incasso di 6 milioni per le casse nerazzurre. Di storie ce ne sono tantissime dentro questa sfida e allora noi vi proponiamo un quiz non proprio semplicissimo inerente il derby di esattamente 10 anni fa. Chi è il giocatore disteso a terra Pochi secondi per indovinare e ve lo diciamo noi…

L’articolo Serie A, verso la 4^ giornata: PANDEV e la legge della “ex”, DERBY quiz, RANIERI uomo-provvidenza – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG