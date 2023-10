Sono 14 i giocatori della Prima Squadra della Juventus convocati dalle rispettive selezioni che giocheranno quindi in queste due settimane prima di tornare in bianconero per Milan-Juventus, in programma il 22 ottobre a San Siro. Il primo a scendere in campo sarà Fabio Miretti il 12 ottobre con l’Italia Under 21, impegnata in un test con l’Under 18. Impegni ufficiali, nello stesso giorno, per Wojciech Szczęsny e Arek Milik con la Polonia impegnati contro Faroer nel match valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. Gara valida per il pass per l’Europeo di categoria anche quello che attende Samuel Iling-Junior: l’Inghilterra Under 21 ospita la Serbia Under 21. Il 13 ottobre tocca invece alla Francia di Adrien Rabiot che fa visita all’Olanda alle 20:45: sfida al vertice nel gruppo B di qualificazione agli Europei. Danilo e Bremer, con il Brasile, affrontano invece il Venezuela nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali.

L’Italia di Federico Chiesa, Federico Gatti, Moise Kean e Manuel Locatelli scende in campo il 14 ottobre contro Malta, alle 20:45. Continua la corsa azzurra un solo obiettivo: la qualificazione ai prossimi Europei. Verso l’Europeo anche la Serbia di Filip Kostic che, in contemporanea agli azzurri affronta l’Ungheria. Amichevole poi per gli Stati Uniti di Weston McKennie e Timothy Weah, contro la Germania. L’ultimo impegno per la Polonia di Szczesny e Milik è il 15 ottobre, alle 20:45, contro la Moldavia, mentre il giorno dopo, il 16 ottobre, chiude gli impegni di ottobre l’Inghilterra Under 21 di Iling-Junior contro l’Ucraina alle 18:30. Il 17 ottobre giornata ricchissima di impegni. Alle 20:45 di nuovo in campo gli azzurri, in un match molto importante contro l’Inghilterra, prima, alle 17:45, tocca a Miretti e l’Italia Under 21 contro i pari età della Norvegia. In serata impegnati anche Rabiot, in Francia-Scozia e Kostic in Serbia-Montenegro. Chiudono, oltreoceano, il 18 ottobre, nella notte nostrana, Danilo e Bremer in Uruguay-Brasile e McKennie e Weah in USA-Ghana.

IL CALENDARIO DEGLI IMPEGNI DEI GIOCATORI DELLA JUVENTUS

12 ottobre 2023

Italia Under 21 – Italia Under 18, ore 15:30 (Miretti)

Faroer – Polonia, ore 21:00 (Szczesny, Milik)

Inghilterra Under 21 – Serbia Under 21, ore 19:45 (Iling-Junior)

13 ottobre 2023

Olanda – Francia, ore 20:45 (Rabiot)

Brasile – Venezuela, ore 02:30 (Bremer, Danilo)

14 ottobre 2023

Italia – Malta, ore 20:45 (Locatelli, Chiesa, Kean, Gatti)

USA – Germania, ore 21:00 (McKennie, Weah)

Ungheria – Serbia, ore 20:45 (Kostic)

15 ottobre 2023

Polonia – Moldavia, ore 20:45 (Szczesny, Milik)

16 ottorbe 2023

Ucraina Under 21 – Inghilterra Under 21, ore 18:30 (Iling-Junior)

17 ottobre 2023

Inghilterra – Italia, ore 20:45 (Locatelli, Chiesa, Kean, Gatti)

Italia Under 21 – Norvegia Under 21, ore 17:45 (Miretti)

Francia – Scozia, ore 21:00 (Rabiot)

Serbia – Montenegro, ore 20:45 (Kostic)

18 ottobre 2023

Uruguay – Brasile, ore 02:00 (Bremer, Danilo)

USA – Ghana, ore 02:30 (McKennie, Weah)

