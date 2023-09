Nazionali Juve settore giovanile: l’esordio di Hasa e le prestazioni di tutti i bianconeri con gli Azzurri. Il resoconto dei match del 7 settembre

Continuano gli impegni con le varie Nazionali anche per i bianconeri del settore giovanile. Nella giornata di oggi, 7 settembre 2023, hanno esordito tanti ragazzi italiani e il bosniaco Muharemovic.

Con l’Italia Under 19 ecco alcuni dei ragazzi di Paolo Montero: Turco, Domanico e Ripani. 65′ per i bianconeri impegnati nel match contro l’Irlanda del Nord U19, gara vinta per 3-2. Da segnalare l’assist del gioiellino Ripani che ha permesso a Franzoni di siglare la terza rete.

Impegnati con l’Italia Under 18 nella sfida pomeridiana contro la Serbia (vinta per 3-0), gli altri bianconeri della Juventus Primavera, Bassino, Crapisto (che ha giocato 20′), Finocchiaro (che ha giocato 20′) e Pagnucco (70′ per il terzino).

I giocatori della Juventus Next Gen, Hasa e Stivanello, hanno giocato contro la Germania pareggiando 1-1. Altro italiano in campo è stato il difensore della Juve Under 17, Verde che ha vinto con la sua Italia Under 17 il match contro la Danimarca per 3-1.

Titolare nella sfida con la sua Bosnia U21 anche il difensore della Next Gen, Muharemovic. 90′ giocati e un cartellino giallo nella sconfitta della sua Nazionale contro la Slovenia U21. Il difensore di Brambilla è stato chiamato anche con la Nazionale maggiore per la prima volta.

Nella giornata di domani, venerdì 8 settembre ecco i bianconeri che scenderanno in campo. Boufandar con il Marocco Under 17, Turicchia con l’Italia Under 21 e Yildiz con la Turchia Under 21.

