La Serie A si ferma per la sosta Nazionali. Domani per il match di Nations League in campo la Francia di Giroud e Maignan.

Calcio d’inizio allo Stade de France alle ore 20:45

