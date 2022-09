In occasione del Mondiale l’Olanda giocherà con una fascia arcobaleno al braccio, iniziativa adottata anche da altre nazionali

Le proteste trasversali per i mondiali in Qatar hanno scandito questi anni di attesa, ma con il primo mondiale invernale della storia, la FIFA ha fatto muro contro le numerosi voci critiche. Per questo motivo, molti dei partecipanti, nonostante il ban a manifestare degli organizzatori qatarioti, hanno deciso di agire in segno di protesta.

🌈 #OneLove wordt straks breed uitgedragen tijdens de Nations League-wedstrijden en op het WK in Qatar. De boodschap is: wij zijn voor verbinding en (dus) tegen elke vorm van discriminatie!

Meer info ➡️ https://t.co/YNdm5lvcdJ pic.twitter.com/EH2svbZHZV — KNVB (@KNVB) September 21, 2022

L’Olanda (seguita da Inghilterra, Francia, Germania, Galles, Belgio, Svizzera e Danimarca) ha infatti lanciato l’iniziativa OneLove Armaband: si tratta della fascia da capitano che i calciatori indosseranno con al suo interno i colori dell’arcobaleno: un segno contro le discriminazioni e il mancato rispetto dei diritti umani presenti nel paese organizzatore.

L’articolo Mondiali Qatar: 8 nazionali con la fascia arcobaleno proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG