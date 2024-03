Dopo questo week end di campionato ci sarà la sosta Nazionali. I giocatori del Milan convocati, c’è anche una sorpresa

Dopo Verona Milan il campionato di Serie A 2023-24 si fermerà per i rossoneri per la sosta Nazionali. Ecco i rossoneri convocati, da segnalare la clamorosa esclusione di Loftus Cheek con l’Inghilterra nonostante l’ottimo rendimento dell’ultimo periodo e non solo:

Maignan, Theo Hernandez, Giroud (Francia)

Reijnders (Olanda)

Bennacer (Algeria)

Pulisic, Musah (Usa)

Leao (Portogallo)

Simic, Jovic (Serbia)

Okafor (Svizzera)

