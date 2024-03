Paolo Ciarravano presente negli studi di Sky Sport si è sbilanciato sul futuro di Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan

Le parole di Paolo Ciarravano presente negli studi di Sky Sport. Il giornalista si è sbilanciato sul futuro di Ferguson, accostato anche al calciomercato Milan:

LE PAROLE – «Un giocatore che sa assumere parecchie sembianze in campo, per un allenatore che lascia tante libertà come Thiago Motta è perfetto. Chissà dove andrà la sua carriera, la sensazione è che sia in rampa di lancio per poter maturare ulteriormente»

