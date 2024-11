Nuovamente decisivo e migliore in campo Christian Pulisic con i suoi USA mentre il compagno Musah continua nel suo momento di crescita.

Nella notte italiana (alle 2:00 più precisamente)si è consumata una pagina significativa del calcio internazionale con i quarti di finale della CONCACAF Nations League, un torneo che coinvolge le nazionali del Nord e Centro America, nonché dei Caraibi.

Tra queste, si è distinta la nazionale degli Stati Uniti, guidata dal neo tecnico Mauricio Pochettino, che è riuscita a superare la Giamaica in una partita ricca di gol e emozioni, concludendo l’incontro sul risultato di 4-2. Un elemento distintivo di questa vittoria è stata la prestazione da protagonisti dei due rossoneri impegnati con la nazionale a stelle e strisce.

Avanti gli USA

Ora che i quarti di finale sono conclusi, gli Stati Uniti attendono di conoscere il loro avversario per le semifinali che si svolgeranno a marzo. Tra i potenziali rivali figurano Panama, il Canada, il Suriname e il Messico, squadre che si stanno ancora contendendo l’accesso a quest’ultima fase. Al di là degli impegni internazionali, Pulisic e Musah (ma anche gli juventini Weah e McKennie) si preparano a ritornare in Italia per onorare gli importanti appuntamenti di campionato con i rispettivi club, Milan e Juventus, i quali si affronteranno in una partita cruciale sabato alle 18 per il prosieguo della stagione. L’esperienza e la forma acquisite in questi incontri internazionali saranno senza dubbio un valore aggiunto per i loro allenatori clubistici, Paulo Fonseca e Thiago Motta.

Una gara da protagonisti

La vittoria degli Stati Uniti ha visto protagonisti soprattutto due giocatori che rappresentano due big del campionato italiano: Christian Pulisic del Milan e Timothy Weah della Juventus. Entrambi hanno lasciato il segno nella partita, dimostrando il loro valore anche in ambito internazionale. Pulisic, in particolare, ha aperto le marcature grazie a un assist fornito da un altro “italiano”, Weston McKennie della Juventus, il che sottolinea l’importanza dei legami tattici che si sono formati tra i giocatori che competono nella Serie A. Weah, dall’altra parte, ha messo la parola fine sui sogni di rimonta della Giamaica con un gol decisivo. Yunus Musah è risultato tra i migliori in campo con una prestazione da sette pieno sempre agendo sull’esterno destro offensivo. Questi successi personale si intrecciano con i percorsi di crescita professionale che questi atleti stanno vivendo in Italia, portando un contributo significativo alla loro nazionale.

Yunus Musah

Una partita di alti e bassi

Nonostante la vittoria, il cammino verso il successo non è stato privo di ostacoli per gli Stati Uniti. La squadra ha subito due gol, entrambi segnati dall’ex giocatore del Leicester, Demarai Gray. Queste reti temporaneamente avevano ridato speranza alla Giamaica, ma la reattività e la resilienza degli statunitensi hanno permesso loro di mantenere il controllo della partita. A consolidare il risultato ci ha pensato anche un’autorete, un evento inaspettato che ha contribuito al distacco nel punteggio, insieme al decisivo sigillo di Ricardo Pepi, confermando le aspettative già create nella gara d’andata vinta 1-0 Dalì USA con Pulisic decisivo con un assist.

