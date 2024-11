Questa stagione continua a non riservare soddisfazioni per Strahinja Pavlovic. Oltre che col Milan il serbo fa flop anche in nazionale. Le sue dichiarazioni recenti facevano però presagire altro.

In una serata che prometteva tensione e spirito competitivo, l’ultima partita disputata da Pavlovic con la sua nazionale non ha lasciato la scia desiderata dai tifosi e dal giocatore stesso.

Contro la Danimarca, il match si è concluso con un pareggio a reti inviolate, segno che il gioco sul campo è stato equilibrato e forse privo delle emozioni sperate. Tuttavia, non è stato il risultato finale a catturare l’attenzione dei media e degli spettatori, ma l’epilogo a cui è giunto Pavlovic, centrale di difesa del Milan, nei minuti finali del confronto.

Espulsione nel finale di partita

Il finale di partita è stato contrassegnato dall’ennesimo eventi negativo per il difensore serbo Pavlovic che ha visto la propria partita interrompersi bruscamente. È accaduto tutto nei minuti finali quando il giocatore ha ricevuto due cartellini gialli in rapida successione, il primo al minuto 90 e il secondo nel recupero, che hanno comportato la sua espulsione dal campo. Questo incidente non rappresenta un episodio isolato per Pavlovic, che aveva già visto sventolarsi un cartellino rosso issato nella partita precedente contro la Spagna ed era appunto al rientro dalla squalifica scontata.

Le parole prima del flop

Prima del fischio d’inizio, Pavlovic aveva condiviso alcune riflessioni sulla sua attuale condizione fisica e mentale, confessando la difficoltà di rimanere a guardare i suoi compagni di squadra combattere senza poter contribuire direttamente. Le sue parole rivelano un’ambizione e una determinazione nel ritrovare la forma ottimale per affrontare le sfide sul campo non seguite però dai fatti. Il giocatore serbo ha senz’altro buone qualità ma sta zoppicando sia al Milan che in nazionale da inizio stagione ed è ora di un brusco cambio di direzione.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Implicazioni per il futuro

L’espulsione subita da Pavlovic solleva interrogativi sul suo impatto sia a livello di club che di nazionale. L’accumulo di cartellini rossi può influire sulla fiducia dell’allenatore nella sua affidabilità in partite future, nonché sul suo percorso di recupero verso la forma ideale. È cruciale per il difensore rafforzare il controllo emotivo e tattico sul campo per prevenire ulteriori episodi che potrebbero compromettere la sua carriera a breve e lungo termine. D’altra parte, la sua volontà di contribuire e il desiderio di tornare ai suoi massimi livelli evidenziati nel pre-partita dimostrano una resilienza e una maturità che potrebbero giocare a suo favore in questo percorso di riscatto.

Leggi l’articolo completo Disastro Pavlovic con la Serbia. Eppure il difensore aveva parlato cosi, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG