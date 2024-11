Interessante esperimento applicato al calciomercato proposto dalla Gazzetta a due società che con i numeri ci lavorano. Ecco i risultati ed i nomi dei papabili.

Nella moderna era del calcio, dove la tecnologia e i dati giungono in soccorso delle decisioni tecniche e strategiche delle società, il Milan si potrebbe affidarw all’innovazione per scandagliare il mercato alla ricerca del prossimo innesto per il proprio centrocampo.

Con la necessità impellente di sostituire Ismael Bennacer, a causa di un infortunio che lo terrà lontano dai campi ancora per almeno due mesi, il club rossonero potrebbe ricevere delle dritte da questo esperimento algoritmici per individuare il candidato ideale. L’esperimento della Gazzetta dello Sport con società specializzate nell’analisi dati, come Wallabies e Football Intelligence, ha permesso di scremare il vasto panorama di talenti e focalizzarsi su sei promettenti centrocampisti che potrebbero indossare la maglia del Milan nel prossimo futuro.

Il bisogno di rinforzi a centrocampo

L’infortunio di Bennacer ha indubbiamente creato un vuoto nel reparto mediano del Milan, spingendo la dirigenza a cercare con urgenza un degno sostituto. La necessità di agire rapidamente, ma con cognizione di causa è impellente ormai e a Gennaio si dovranno trarre delle conclusioni. È noto che l’attuale dirigenza rossonera non disdegni l’aiuto della tecnologia anche nello scouting per potenziali nuovi acquisti. Questo approccio moderno all’analisi delle prestazioni e delle potenzialità dei giocatori permette di filtrare le opzioni attraverso dati oggettivi, prediligendo scelte più consapevoli e mirate anche se forse meno esperte.

Talent scout digitale: i sei prescelti

Tra i nomi emersi dall’analisi algoritmica, c’è quello di Nicolò Rovella, centrocampista in forza alla Lazio che si è distinto per le sue prestazioni, guadagnandosi anche una prima convocazione nella nazionale italiana. Il suo impatto nel campionato, unito alla crescita esponenziale dimostrata nei primi mesi della stagione, ne fa un candidato ideale per il Milan. Nicolas Gonzalez del Porto viene evidenziato come un giocatore chiave per la sua squadra, capace di garantire prestazioni consistenti. Raphael Onyedika, incontrato dai rossoneri durante una sfida contro il Bruges, ha lasciato un’impressione tangibile nonostante un’espulsione. La lista si arricchisce poi con Angelo Stiller dello Stoccarda, Quinten Timber del Feyenoord, e Andy Diouf del Lens, tutti profili compatibili con le esigenze tecniche e tattiche del Milan.

Oltre i numeri: la scelta finale

Tuttavia, nonostante l’importanza dell’algoritmo e dell’analisi dati, la decisione finale del Milan dovrà tenere conto di variabili che vanno oltre i semplici numeri. La compatibilità con la filosofia di gioco della squadra, le caratteristiche personali del giocatore e la sua capacità di inserirsi nel contesto rossonero saranno fattori decisivi. Il percorso che porterà alla scelta del nuovo centrocampista sarà dunque potrebbe essere una combinazione equilibrata tra scienza dei dati e valutazione umana, testimoniando l’evoluzione nel processo decisionale all’interno del calcio moderno.

