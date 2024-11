I nerazzurri probabilmente diranno addio ad almeno un difensore centrale a fine stagione e per questo motivo molte sono le voci riguardanti il prossimo acquisto. Nell’affollato e sempre in movimento mondo del calcio professionistico, i club si trovano spesso a dover ricalibrare le loro strategie sia in campo che fuori. L’Inter si trova in una fase di riflessione e possibile ristrutturazione, soprattutto per quanto riguarda la sua difesa. Le prossime sessioni di calciomercato potrebbero essere decisive per il futuro del club milanese, con alcune pedine pronte a muoversi e altre a entrare in gioco. Cambiamenti in vista La squadra nerazzurra si è vista sfuggire alcuni obiettivi primari come Bremer e Buongiorno nelle ultime stagioni per motivi economici. Tuttavia, nonostante questi intoppi, il club non ha perso di vista la necessità di rinforzare la sua retroguardia. La recente riconferma di Francesco Acerbi fino al 2026 contrasta con la situazione contrattuale di […]

Leggi l’articolo completo Inter, una difesa da rifondare: può tornare una vecchia conoscenza della Serie A, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG