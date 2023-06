Evan Ndicka, ormai ex difensore dell’Eintracht Francoforte e oggi svincolato, è arrivato a Roma per firmare con i giallorossi

Evan Ndicka, ormai ex difensore dell’Eintracht Francoforte e oggi svincolato, è arrivato a Roma per firmare con i giallorossi.

Il centrale ivoriano si trasferirà nella capitale a parametro zero e questa mattina è arrivato all’aeroporto di Ciampino per svolgere presto le visite mediche di rito alla clinica di Villa Stuart. Per il club dei Friedkin si tratta del secondo colpo in entrata dopo l’arrivo di Houssem Aouar.

