Ndicka Milan, la Roma ha respinto anche l’ultimo tentativo messo in atto nelle ultime ore dai rossoneri: i dettagli

Evan Ndicka si avvicina a grandi passi alla Roma. Il francese, che nei giorni scorsi ha ufficialmente lasciato l’Eintracht Francoforte a parametro zero, dovrebbe ripartire dal club giallorosso.

Come riportato da Sky Sport, anche nella giornata di ieri i capitolini hanno fatto nuovi passi in avanti verso la formalizzazione del colpo. Una manovra utile per respingere il tentativo dell’ultimo minuto del Milan.

The post Ndicka Milan, la Roma ha respinto anche l’ultimo tentativo: i dettagli appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG