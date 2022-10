Ecco le parole di Sebastiano Nela, l’ex giocatore parla a Tutto Campo del Milan e dell’Inter in Champions League.

Sono queste le parole di Sebastiano Nela, l’ex calciatore parla A Tutto Campo della stagione in Champions League di Milan e Inter: “Inter o Milan? Stanno bene tutte e due, risultati diversi dice la Champions League. Il Milan ha la consapevolezza di essere una forte, l’Inter si è dovuta ritrovare, due partite diverse fatte col Barcellona. Al Camp Nou, col pareggio, ha mostrato che la squadra ha mezzi tecnici e tattici per poter stare a livello delle altre squadre europee. Quindi stanno bene entrambi. L’Inter ha messo la testa fuori col pareggio a Barcellona, non so se con questa gara sia uscita dal tunnel, ma adesso sta bene.“

Stefano Eranio, ex giocatore parla al Corriere dello Sport di Leao: “Leao ha forza straripante e sta migliorando in alcuni atteggiamenti, perché si prende la scena in ogni momento. Leao attualmente è il 50% del Milan.“

