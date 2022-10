Sebino Nela, ex giocatore di Roma e Napoli, ha parlato dell’imminente sfida tra le due squadre al Corriere della Sera

«Non sarà una partita decisiva per lo Scudetto. Sono due squadre forti e sono partite molto bene in campionato. In mezzo c’è l’incognita del Mondiale per dire come sarò il campionato da qui alla fine. Mi aspetto una gara bloccata ed equilibrata. Zaniolo? Può essere utile perché sa attaccare gli spazi. Raspadori e Osimhen possono giocare insieme, ma la certezza della Roma è Smalling».

