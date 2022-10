Oggi il Pomigliano ha battuto il Milan Femminile. Il Sindaco di Palma Campania Aniello Donnarumma ha così commentato la giornata storica

«Una giornata storica per il Pomigliano, ma anche per Palma Campania. Noi abbiamo una grandissima tradizione calcistica, ma mai avevamo ospitato una partita di una partita di Serie A femminile, per noi è un grandissimo vanto e onore. Oltre ad aver portato bene, ci auguriamo che il Pomigliano possa continuare questa collaborazione, c’è la nostra piena volontà affinche il Pomigliano possa giocare le sue gare casalinghe qui al Palma Campania e ci auguriamo una squadra campana, una società così seria possa continuare ad essere stabilmente nel campionato di Serie A Femminile».

PROGETTI FUTURI – «Noi abbiamo investito in questi anni fortemente in quello che è lo stadio di Palma Campania, abbiamo un progetto ancora più ambizioso, abbiamo 17 milioni da spendere per far sì che questo impianto diventi uno dei più belli della Campania. Inoltre è il primo stadio del sud Italia senza barriere. Tutte cose che ci portano ad essere al livello campano all’avanguardia in tutto il panorama calcistico»

Le parole del Sindaco di Palma Campania @NelloDonnarumma dopo la vittoria storica del @pomiglianowomen contro il #MilanFemminile. Sul finale anche un commento su Gigio #Donnarumma pic.twitter.com/PtoSuHaEav — Daniele Grassini (@DaniGrassini) October 29, 2022

GIGIO DONNARUMMA – «Nessuna parentela. Abbiamo avuto modo di conoscerlo, così come il fratello, il legame è solo quello territoriale. E’ un vanto per la Campania e per la provincia avere il portiere della Nazionale, uno dei giocatori più forti al Mondo. Ci auguriamo che prima a poi venga a trovarci»

Parla anche il portavoce del sindaco, Antonello Stracqualursi: «Sono emozionato di vedere questo grande progetto di questo Stadio Comunale e poi sarà ristrutturato come ha detto poco fa il sindaco, con progetto finale con negozi e ristoranti. Ben venga che questo campo possa essere condiviso con altre squadre femminili, maschili di tutta la provincia e di tutto il territorio, in modo da poter far innanzitutto valorizzare il calcio quello che è l’anima dello Sport, un calcio puro che viene condiviso sia da uomini che dalle donne e in futuro di ospitare anche la società calcio Napoli in questo stadio bellissimo a progetto completato»

Le parole di Antonello Stracqualursi dopo la vittoria storica del @pomiglianowomen contro il #MilanFemminile a Palma Campania pic.twitter.com/YUv7W0N3ab — Passione Sportiva (@Passportiva) October 29, 2022

Sul match: «È stato un bel risultato, per me è la prima volta che seguo una partita di calcio femminile, storica su Palma Campania»

