A DAZN parla l’allenatore della Juventus, Max Allegri che commenta la vittoria contro il Lecce con rete di Fagioli.

Sono queste le parole di Max Allegri a DAZN dopo la vittoria della sua Juventus contro il Lecce, su Fagioli autore della rete della vittoria: “E’ un ragazzo di grande qualità. Ha fatto un percorso dove è stato “imbastardito nel ruolo”. Io credo debba giocare davanti alla difesa, ma deve imparare questo ruolo perché non l’ha mai fatto e ogni tanto va in giro. Ha avuto questo colpo, bravo Iling a dargliela lì. Ma tutti i ragazzi hanno fatto bene, supportati anche dagli esperti. Bella vittoria in un momento non semplice, i ragazzi hanno ampiamente meritato di vincere.“

Conclude così il tecnico: “Anche Miretti ha fatto bene, Soulé ha fatto una buona partita. Su questo ringrazio McKennie che non stava bene e l’ho sostituito. Ma Fagioli sarebbe entrato comunque a gara in corso per darci qualità importante.“

