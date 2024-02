Massimiliano Nerozzi, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato di un possibile arrivo alla Juventus di Thiago Motta

Il giornalista del Corriere della Sera, Massimiliano Nerozzi, a TvPlay, ha parlato di un possibile cambio in panchina nella Juve.

THIAGO MOTTA – «Dalla Juve sono arrivate smentite, ma è normale che venga dato il sostegno a Max Allegri a stagione in corso. Thiago Motta alla Juve sarebbe una rivoluzione, colpisce soprattutto la sua personalità. Non puoi prendere un allenatore che non riesca a gestire le pressioni che si hanno nel guidare una squadra come la Juve».

