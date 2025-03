Nessuna speranza resti al Milan, ha già detto addio a tutti: la stella rossonera sta già cercando squadra, lontano da Milano

Nessuna speranza resti al Milan, ha già detto addio a tutti. Le ultime indiscrezioni svelano già la prossima destinazione scelta.

Sono giorni intensi e le settimane a venire si preannunciano ancora più vortiginose per il Milan. Il futuro del club si sta scrivendo proprio in questo momento, e Furlani ne è pienamente consapevole. Dall’Inghilterra rimbalza una voce clamorosa: Sandro Tonali potrebbe tornare al Milan, con i rossoneri che avrebbero un vantaggio significativo sulle altre concorrenti. Nonostante ciò, le sorprese non mancheranno, e a giugno potrebbero arrivare sviluppi inaspettati, con trattative che potrebbero sconvolgere le previsioni. L’attenzione è massima, e ogni mossa potrebbe essere decisiva per il futuro del club.

Uno degli idoli dei tifosi rossoneri è sul piede di partenza, con il club che avrebbe già fissato il prezzo della sua cessione a 25 milioni di euro. La notizia che però coglie tutti di sorpresa è che una stella rossonera sarebbe ormai a un passo dall’addio, con i giorni che restano al Milan ormai contati. Il suo addio, a fine stagione, sembra ormai certo, portando a zero le possibilità di una sua permanenza. Questo sviluppo getta una nuova ombra sul futuro della squadra, mentre il mercato si fa sempre più caldo.

Dopo aver vestito la maglia del Milan senza lasciare il segno atteso, Joao Felix, di proprietà del Chelsea, sembra avviarsi verso un importante cambio di panorama. Il Galatasaray, uno dei club più titolati della Turchia, appare ora come la probabile prossima destinazione dell’attaccante. Jorge Mendes, agente di grande influenza nel mondo del calcio, ha già avviato contatti preliminari con il club di Istanbul, il quale sembra aperto alla possibilità di accogliere l’attaccante portoghese. Nonostante un avvio promettente con la maglia dei rossoneri, inclusa una rete spettacolare in Coppa Italia, le ultime prestazioni di Felix non hanno convinto la dirigenza milanista. La decisione del Milan di non esercitare il diritto di riscatto – spiega Calciomercato.com – fissato tra i 30 e i 35 milioni di euro, nonché di declinare un’ulteriore possibilità di prestito, ha di fatto aperto le porte all’addio dell’ex Benfica. Al termine di questa stagione, quindi, Felix è atteso a fare ritorno al Chelsea, che però non sembra avere in programma un ruolo per lui nel prossimo futuro.

