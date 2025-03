Le sette mosse segrete di Paratici per un Milan da Scudetto: i nomi che faranno impazzire i tifosi

Le sette mosse segrete di Paratici per un Milan da Scudetto. La lista sarebbe già fatta, e i nomi sono pronti a scaldare la piazza.

Il Milan si sta proiettando verso il futuro con convinzione e determinazione. La scelta del nuovo direttore sportivo sembra ormai presa, con Fabio Paratici in pole position per occupare il ruolo. Intanto, per la panchina, il toto-nomi continua a crescere, con Cesc Fabregas che, qualora accettasse l’offerta dei rossoneri, porrebbe immediatamente un veto sulla cessione di uno dei big della rosa. Secondo Fabregas, quel giocatore avrebbe un ruolo prioritario nel suo Milan, segno di come l’ex centrocampista veda la squadra in modo ben definito e con ambizioni chiare per il futuro.

Le prossime mosse del Milan sono attese con grande curiosità dai tifosi, che vogliono capire le reali ambizioni del club dopo una stagione deludente. La voce che rimbalza dall’Inghilterra, su un possibile clamoroso ritorno di Tonali, infiamma la piazza, soprattutto perché i rossoneri sembrerebbero avere un vantaggio non indifferente rispetto alle concorrenti. Intanto, Fabio Paratici sta preparando il Milan dei suoi sogni, con un piano ben preciso: sette mosse strategiche per costruire una squadra competitiva e puntare subito allo scudetto. La sfida per tornare al vertice del calcio italiano si fa più intensa che mai.

Nell’attesa diventi ufficiale il suo approdo al Milan, Paratici non rimane inattivo. La sua passione e dedizione per il calcio si manifestano in un costante lavoro di aggiornamento e ricerca di nuovi talenti. Recentemente, l’attenzione si è concentrata su due giovani promesse: Simon Sohm e Ange-Yoan Bonny, rispettivamente svizzero e francese, oltre alla trattativa in corso per Samuele Ricci del Torino. L’esperienza e le relazioni di Paratici nel mondo del calcio potrebbero rivelarsi decisive per portare questi giovani talenti a vestire la maglia rossonera. Lo scouting di Paratici – prosegue Calciomercato.com – non si limita al panorama italiano, ma si estende anche alla Premier League, dove ha seguito con interesse le prestazioni di alcuni giovani come Ilya Zabarnyi, Marcus Tavernier e Dango Ouattara, oltre ad altri talenti come Eberechi Eze, Radu Dragusin e Kevin Schade. Questo approccio globale sottolinea la volontà di costruire un Milan capace di competere non solo a livello nazionale ma anche su palcoscenici internazionali.

