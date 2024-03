L’ex difensore di Lazio e Milan ha parlato ai microfoni della UEFA su quella che è stata la sua carriera in Champions League

Intervistato con il gruppo musicale italiano Mendouza sul canale YouTube della UEFA, Alessandro Nesta, ex difensore di Lazio e Milan ha voluto parlare della sua esperienza in Champions League.

CHAMPIONS– «Il mio debutto in Champions League con la maglia della Lazio nel 1999 è stata una serata bellissima, un sogno, da piccolo guardavo sempre la Champions in televisione. Quando ti misuri contro squadre straniere è ancora più emozionante, le italiane le incontri sempre, ci si conosce tutti (ride, ndr.). Però quando giochi contro Manchester United, Real Madrid, Barcellona in stadi spaziali che io avevo visto solo da casa, quella è una gran bella cosa. Poi ogni società ha il suo DNA: io dalla Lazio sono andato al Milan, e lì mi hanno chiesto di vincere la Champions League, non il campionato ».

