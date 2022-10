Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha analizzato la sconfitta dei rossoneri contro il Chelsea di Graham Potter

Intervenuto a Prime Video, Alessandro Nesta ha analizzato Chelsea-Milan:

«Pioli non cerca alibi, però con i 5 cambi le sostituzioni fanno la differenza. Loro non cercano alibi ma chi è fuori magari può dirlo. Se mancano 5 giocatori al Milan non è come se mancano ad un’altra squadra. Quando giochi a questo livello devi avere un 11 di livello sempre».

