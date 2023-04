Neto, portiere del Bournemouth, con un passato in Italia, si è espresso sul derby di Champions League tra Milan ed Inter

Intervistato da MilanNews, Neto, portiere brasiliano del Bournemouth, ha parlato così in vista del derby nelle Semifinali di Champions League tra Milan ed Inter.

LE PAROLE –: «Dura aspettarselo ma in queste coppe può succedere di tutto. Milan e Inter però sono due squadre che hanno messo tanta intensità nel loro gioco. In questa parte della stagione è molto importante l’energia e arrivare a queste partite con l’energia giusta. Per Milan e Inter conta molto la condizione con la quale si presenteranno all’appuntamento per fare il salto di qualità. Vediamo chi vincerà, fare previsioni è difficile».

L’articolo Neto: «Milan-Inter? In queste coppe può succedere di tutto, difficile fare previsioni» proviene da Inter News 24.

