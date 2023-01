Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha parlato della lotta al titolo nel campionato di Premier League

Gary Neville, ex giocatore del Manchester United, ha parlato a Sky Sports.

PAROLE – «Ovviamente preferirei che fosse l’Arsenal a vincere la Premier League piuttosto che il Manchester City. Mi farebbe piacere, chiaramente, che fosse lo United a trionfare ma non credo accadrà in questa stagione. Penso che prima o poi il Manchester City inizierà a correre e non darà scampo. Sistemeranno piccole cose e poi dovranno affrontare l’Arsenal. I Gunners prima o poi avranno un momento negativo, non possono continuare su questi numeri».

L’articolo Neville: «L’Arsenal prima o poi avrà un momento negativo e il Manchester City vincerà la Premier League» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG