Sono queste le parole di Massimo Brambati, ecco dice a TMW Radio ecco cosa dice sulla Serie A e sull’Inter.

Ecco le parole di Massimo Brambati sull’Inter a TMW Radio, discute così dei nerazzurri e della Serie A: “Corsa Champions? L’Inter rischia meno, vista la rosa. Se fa un filotto importante può allungare. Certo, ora avrà anche la Champions, che sarà uno spartiacque importante anche per il Napoli. La Champions porta via energie psico-fisiche. Può darti entusiasmo ma porta via energie“.

Stefano Impallomeni invece parla così a TMW Radio: “Lukaku a luglio ci trovava tutti d’accordo, ma poi il campo decide. I rimpianti sono per tutti. Dybala si è trovato senza squadra, Mourinho c’ha creduto e lo sta ripagando. E’ un giocatore ritrovato, aveva bisogno anche di coccole, sta gestendo meglio la questione infortuni. Il rimpianto più grande forse può essere per l’Inter, ma non so quanto abbia affondato veramente il colpo per lui.”

