Gary Neville, ex difensore, ha parlato del momento di crisi che sta avendo il Manchester United in Premier League. Le dichiarazioni.

PAROLE – «La situazione dello United non mi sorprende completamente, per così dire. Dopo il pareggio contro il Liverpool avevo buone sensazioni, un punto a Anfield non è mai cosa da poco. Poi però si è visto altro. Quello che mostra questa squadra, e parlo in generale, non solo di questo gruppo con questo allenatore ma ogni squadra con ogni allenatore negli ultimi 6-7-8 anni, è sempre la stessa cosa. Ovvero che non possiamo fidarci. Ogni volta che dà un briciolo di speranza, poi perde una partita che non dovrebbe perdere. E’ una squadra inconsistente e l’inconsistenza è un problema non solo nel calcio, ma nella vita. I problemi sono profondi, non basterà un cambio nella proprietà per risolverli».

