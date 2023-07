Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa del mercato estivo dei bianconeri. Le sue dichiarazioni

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa del mercato estivo dei bianconeri. Le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Non abbiamo nessun giocatore vicino in questo momento. Ci stiamo lavorando perché abbiamo bisogno di altri calciatori. Il problema è che, dopo quelli spesi già in questa sessione, ora non abbiamo un grosso budget con cui lavorare. Le nostre disponibilità ora sono molto limitate e dovremmo fare con quello che abbiamo e con un po’ di creatività».

