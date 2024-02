Eddie Howe, allenatore del Newcastle, ha parlato del futuro dell’esterno bianconero Almiron. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono fiducioso che rimarrà adesso e sono felice perché è un giocatore molto importante. Che persona e che professionista è! Ha ricevuto molte speculazioni dai media, ma ciò non lo ha influenzato affatto. Mi aspetto che questa finestra di trattative finisca presto. Penso che ormai ci sia pochissimo tempo per poter fare qualsiasi cosa, sia in entrata che in uscita. Ecco la situazione. Non credo che abbiamo la capacità di fare nulla. Per quanto ne so al momento, non succederà nulla, anche se c’è ancora tempo».

