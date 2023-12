Newcastle Milan: emergenza totale in difesa, Pioli può convocare anche questo giovane della Primavera di Abate

In vista della sfida di domani sera in casa del Newcastle il Milan sarà costretto ancora a far fronte a una situazione di grande emergenza in difesa, dove saranno disponibili solo Calabria, Florenzi, Tomori, Theo Hernandez e Bartesaghi.

Ecco perchè, secondo quanto riportato da Tuttosport, Pioli potrebbe portare anche Nsiala dalla Primavera, visto che al formazione di Abate è prima nel girone di Youth League e potrebbe dare spazio ad altri elementi meno utilizzati.

