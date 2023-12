Il Milan questa sera affronterà il Newcastle in Champions. Chi vince stacca il pass per l’Europa League, ecco quanto vale

Tutto in una notte. Il Milan questa sera affronterà il Newcastle in Champions. Chi vince stacca il pass per l’Europa League, ecco quanto vale:

Partecipazione: 3,63 milioni di euro

Ranking storico: 3,96 milioni

Market pool: 3,7 milioni circa

Spareggi: 0,5 milioni

Ottavi: 1,2 milioni

Quarti: 1,8 milioni

Semifinali: 2,8 milioni

Finale: 4,6 milioni

Bonus vittoria in finale: 4 milioni

Come riportato da Calciomercato.com sommando anche i 2,2 milioni di euro derivanti dai bonus risultati (6 vittorie e 2 pareggi per la Roma) si arriva ad una cifra complessiva intorno ai 25 milioni di euro. Un tesoretto che renderebbe meno amaro il mancato accesso agli ottavi di finale di Champions League per i rossoneri.

