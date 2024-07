Il Milan è pronto ad affrontare una nuova stagione con ambizioni rinnovate e un potenziale significativo di movimenti sul mercato dei trasferimenti. Al centro delle speculazioni e delle manovre di mercato del club rossonero, c’è una particolare attenzione verso il reparto difensivo. In questo contesto si inseriscono le voci su possibili partenze e nuovi arrivi che potrebbero determinare una rivoluzione per la squadra meneghina.

Milan in cerca di nuove strategie difensive

La squadra rossonera, sotto la guida tecnica di Fonseca, è alla ricerca di solide soluzioni per rafforzare la difesa, considerata la spina dorsale per le ambizioni del club. Questo potrebbe comportare un importante turnover di giocatori nel cuore della difesa milanista, con la partenza di Malick Thiaw che sembra sempre più concreta di fronte a possibili offerte affascinanti da parte di club interessati, tra cui il Newcastle, che valuta il giocatore un elemento capace di apportare valore aggiunto grazie alle sue prestazioni, soprattutto dopo aver annullato Harry Kane negli ottavi di finale della Champions 2022-23. Il Milan, tuttavia, non sembra disposto a trattare la cessione del giocatore per meno di quaranta milioni di euro, una cifra che attesterebbe l’importanza del giocatore nel progetto tecnico rossonero nonchè una importante plusvalenza per le casse del Milan.

Un mercato in fermento

La strategia di mercato del Milan contempla anche l’ingaggio di nuovi talenti per la difesa, con Pavlovic del Salisburgo che sembra essere uno dei principali obiettivi. Il giocatore, attratto dalla prospettiva di vestire la maglia rossonera, è attivamente coinvolto nelle trattative tra i due club, con una situazione che evolve positivamente verso un possibile accordo. Oltre a Pavlovic, il Milan ha messo nel mirino altri due difensori centrali di rilievo: Igor, in forza al Brighton, e Jhon Lucumì del Bologna. Entrambi rappresentano profili interessanti per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato del Diavolo, sebbene richiederanno trattative attente e forse complesse, dati i loro recenti trasferimenti e l’importanza nei rispettivi club.

Divock Origi-Jhon Janer Lucumi’ Bonilla

Oltre a Pavlovic: le altre pedine del puzzle

Igor e Lucumì rappresentano opzioni valide per implementare la qualità della difesa milanista. Igor, in particolare, è seguito dai rossoneri sin dai tempi della Fiorentina e potrebbe essere un’aggiunta di spicco per il reparto difensivo, mentre Lucumì, con le sue prestazioni solide in Serie A, ha attirato l’attenzione dei vertici del Milan, pronti a valutare un suo eventuale ingaggio. La loro acquisizione, tuttavia, potrebbe confrontarsi con le limitazioni relative ai posti per gli extracomunitari, un dettaglio da non sottovalutare nelle strategie di mercato del club.

Con un occhio attento al miglioramento del rendimento difensivo e alla riduzione dei gol subiti, il Milan di Fonseca sembra pronto a varare una rivoluzione della difesa, mirando a costruire una squadra capace di competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Gli eventuali arrivi di Pavlovic, Igor e Lucumì potrebbero essere decisivi per le ambizioni future del club, delineando un possibile nuovo corso per la squadra, decisa a riportare dei trofei a San Siro.

