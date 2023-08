Neymar all’Al-Hilal, ma con in mente già il suo futuro ritorno in Europa: ecco la rivelazione sull’attaccante brasiliano

Secondo quanto scrive il Corriere della Sera, Neymar ha già in mente di tornare presto in Europa. Due anni massimo all’Al-Hilal e poi il rientro in grande stile del brasiliano.

La sua volontà, infatti, è quella di preparare poi al meglio il Mondiale del 2026, lì dove i verdeoro saranno chiamati a tornare a vincere a distanza di oltre 20 anni dall’ultima volta.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG