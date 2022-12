La lunga lettera di ringraziamento di Neymar a Tite il ct dimissionario del Brasile: «Uno dei migliori allenatori che abbia mai avuto»

Sulla sua pagina di Instagram, Neymar ha voluto ringraziare Tite. Parole al miele per l’ormai ex ct del Brasile. Di seguito le sue parole.

«Lettera aperta a Tite.

Prima di incontrarci di persona, abbiamo giocato spesso contro e posso dirtelo? Pensavo che fossi troppo fastidioso! Perché costruivi sempre una squadra per marcarmi, hai fatto di tutto per battermi e hai ancora parlato male della mia persona. Ma il destino è divertente, vero? Ti ha messo come allenatore del Brasile e io come suo numero 10. Ti conoscevo come allenatore e già sapevo che eri molto bravo ma come persona sei molto meglio! Mi hai conosciuto e sai chi sono e questo è ciò che conta per me… Vengo qui apertamente a ringraziarti per tutto, per tutti gli insegnamenti che ci hai dato… e ce ne sono stati tanti.

Sarai sempre uno dei migliori allenatori che io abbia mai avuto o avrò, ti esalterò sempre. Abbiamo passato momenti bellissimi ma abbiamo anche avuto momenti che ci hanno fatto molto male e quest’ultimo ci farà male per molto tempo. Meritavi di essere incoronato con questa coppa, lo meritavamo tutti per tutto quello che abbiamo fatto e per tutto quello a cui abbiamo rinunciato per cercare di realizzare il nostro sogno più grande. Ma Dio non ha voluto così, pazienza. Dio ci ha dato tutto! Grazie maestro Tite, per tutto quello che mi hai insegnato… e se c’è una frase che non dimenticherò mai è “mentalmente forte” e lo dovremo essere tanto in questo momento! Un grande abbraccio e grazie»

L’articolo Neymar scrive a Tite: «Sei stato uno dei migliori allenatori che abbia avuto» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG