Neymar, un tifoso dell’attaccante brasiliano ha deciso di lasciargli tutto in eredità. La notizia choc dal Sud America

Follie dal Brasile dove un ragazzo, malato terminale, ha deciso di lasciare tutta la sua eredità al suo più grande idolo: Neymar. A spiegare i motivi è stato lo stesso ragazzo ai media brasiliani.

LE PAROLE – «Non godo di ottima salute e ho visto che non ho nessuno a cui lasciare le mie cose. Non vorrei che il governo o i parenti con cui non vado d’accordo se le prendessero».

