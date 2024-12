Ci sono anche i nerazzurri sulla stellina della squadra di Fabregas. Nel mondo del calcio, dove le stelle nascenti vengono scrutate come preziosi diamanti, il giovane talento Nico Paz ha suscitato un interesse vivace e crescente. Protagonista di un’avventura iniziata al Como dopo il suo acquisto dal Real Madrid, il calciatore argentino classe 2004 si è rapidamente distinto in Serie A, dimostrandosi un vero gioiello in grado di attirare l’attenzione dei grandi club. La rivelazione Arrivato in Italia grazie alla lungimiranza del Como, che ha investito 6 milioni di euro per sottrarlo al Real Madrid, Paz ha rapidamente dimostrato di valere ogni centesimo speso. Nonostante una prestazione considerata meno brillante nel derby contro il Monza, la sua traiettoria in Serie A è stata contraddistinta da prestazioni impressionanti, che lo hanno posto sotto i riflettori e confermato le aspettative legate al suo talento. Il fatto L’Inter appare come la squadra più […]

Leggi l’articolo completo Nico Paz all’Inter: spunta un’indiscrezione, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG