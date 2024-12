Un talento di proprietà dei nerazzurri sta ben figurando in prestito in cadetteria: il suo exploit non è passato inosservato. In un mondo calcistico sempre alla ricerca di nuove stelle, un nome italiano sta emergendo con forza sul palcoscenico nazionale, guadagnandosi elogi e attenzioni grazie a prestazioni di alto livello nonostante la giovane età. Si tratta di Francesco Pio Esposito, attaccante di proprietà dell’Inter, attualmente in mostra con la maglia dello Spezia in Serie B. In ascesa L’attaccante di Castellammare di Stabia sta dimostrando di essere una punta di diamante per il club ligure, avendo siglato 7 reti in sole 13 partite nel campionato di Serie B. Ma non è soltanto a livello di club che il giovane sta facendo parlare di sé: anche con la Nazionale Under 21, il più piccolo dei tre Esposito ha mantenuto una media realizzativa impressionante, trovando la via del gol in 5 occasioni su […]

