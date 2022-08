Nicola: «Dobbiamo migliorare ancora ma sono molto contento». Le parole del tecnico della Salernitana

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio contro l’Udinese. Ecco le parole del tecnico della Salernitana:

«Sono molto contento, anche in questa settimana abbiamo integrato qualche giocatore come Dia che può dare subito una mano visto che ha caratteristiche che ci mancavano. Abbiamo recuperato Bradaric per essere utile metà tempo, essendo l’Udinese una squadra forte fisicamente e fare una partita del genere c’è stata una crescita. Dobbiamo migliorare ancora tanto, le cose da migliorare ci sono però fai punti e significa intraprendere il percorso con più entusiasmo».

L’articolo Nicola: «Dobbiamo migliorare ancora ma sono molto contento» proviene da Calcio News 24.

