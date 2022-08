L’allenatore della Salernitana Davide Nicola è ottimista in vista delle prossime partite di campionato della sua squadra.

Davide Nicola in conferenza stampa indica dove la sua squadra sta migliorando. “E’ stata una settimana di lavoro molto produttiva, i ragazzi si sono applicati molto e hanno dimostrato di avere sinergie e movimenti molto più fluidi. La squadra mi sta piacendo sempre di più e credo che col tempo acquisiremo sempre più certezze. In queste prime gare la Salernitana sta producendo gioco ed è molto importante, dobbiamo correggere alcune cose in fase difensiva ma fa parte del processo di crescita della squadra”.

“Non mi preoccupo di due partite senza segnare perché sono troppo poche per avere una tendenza. Lo scopo è quello di produrre occasioni per poter segnare e concederne poche per cercare di non subire. Ci attende una partita importantissima davanti al nostro pubblico. Arriva una squadra che ha giocato due partite in casa contro due avversari forti, dovremo essere particolarmente ambiziosi e aggressivi. La Sampdoria è una squadra che palleggia molto e aggredisce con organizzazione. Stimo molto Mister Giampaolo che cerca sempre di dare un gioco importante alle proprie squadre. Dovremo fare del nostro meglio per fare punti perché aiuterebbe a crescere la fiducia e l’entusiasmo”.

