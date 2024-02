L’allenatore dell’Empoli Davide Nicola ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro la Salernitana stasera

Davide Nicola ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Salernitana e l‘Empoli nel post gara.

«Io non cambio l’idea che ho da qui alla fine. Abbiamo iniziato una rincorsa, abbiamo un obiettivo e 14 partite per raggiungerlo. Abbiamo incontrato una squadra ben messa in campo che ci ha fatto spendere fino all’ultima goccia di sudore. Abbiamo sfruttato la partita per salire un altro gradino, mancano tanti punti e a me interessa l’obiettivo finale. Oggi abbiamo fatto bene, sono contento per i ragazzi perché hanno tenuto il campo anche nelle difficoltà»

