L’allenatore della Salernitana Inzaghi ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’Empoli stasera

Filippo Inzaghi ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Salernitana e l‘Empoli nel post gara.

«Mi dispiace, ogni tiro prendiamo gol. Il rigore c’è. Ci succede spesso, facciamo errori banali e prendiamo gol incredibili. Sono il primo responsabile di questa partita, l’avevo immaginata completamente diversa. Domani bisogna rimboccarsi le maniche, nei momenti difficili poche parole e fare qualcosa in più, in primis l’allenatore. I tifosi meritano la Serie A. Pensavamo di vincerla stasera , ma non ce l’abbiamo fatta. Chance salvezza Questa cose non mi piacciono. Stasera sono deluso, gli episodi ci hanno condannato di nuovo»

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG