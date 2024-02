All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Lazio: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Unipol Domus andrà in scena la sfida di Serie A tra Cagliari e Lazio. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti per riprendere il cammino verso i rispettivi obiettivi. I sardi per poter navigare in acque tranquille e non essere risucchiati nella zona rossa. Mentre per i biancocelesti è un modo per uscire da un momento di crisi delle ultime settimane. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

CAGLIARI (3-4-2-1): Scuffet; Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou, Augello; Luvumbo, Viola; Lapadula. All. Ranieri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Vecino; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri

Cagliari-Lazio: orario e dove vederla

Cagliari-Lazio gara delle ore 15 del sabato che proseguirà con la ventiqutresima giornata della Serie A, la quinta del girone di ritorno. All’Unipol Domus sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.

