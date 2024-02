Sud Africa Congo oggi in campo la finale del terzo posto della Coppa d’Africa: orario, dove vederla e probabili formazioni

Questa sera alle ore 21 in campo la finale per il terzo e quarto posto della Coppa d’Africa. Il Sud Africa di Hugo Broos sfiderà la Repubblica Democratica del Congo di Sébastien Desabre. Il Sudafrica si è dovuto arrendere in semifinale contro la Nigeria: quattro a due per le aquile nella lotteria dei rigori dopo l’1-1 nel corso dei novanta minuti. La Repubblica Democratica del Congo invece ha perso 1-0 nei tempi regolamentari contro la Costa d’Avorio. Ai quarti e agli ottavi le due nazionali hanno eliminato Marocco, Capo Verde, Guinea ed Egitto. Andiamo a scoprire quali saranno le probabili formazioni delle due nazionali e soprattutto dove sarà possibile seguire il match.

Le probabili formazioni

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Kekana, Mvala, Modiba; Morena, Mokoena, Sithole, Tau; Zwane, Makgopa. Commissario tecnico: Hugo Broos

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO (4-3-3): Mpasi-Nzau; Kalulu, Mbemba, Baka, Masuaku; Picke, Moutoussamy, Wissa; Elia, Bakambu, Kakuta. Commissario tecnico: Sébastien Desabre

Sud Africa-Congo: orario e dove vederla

La finale per il terzo e quarto posto della Coppa d’Africa e questa sera scenderanno in campo Sud Africa e Congo. La sfida si giocherà Allo Stade Felix Houphouet Boigny con calcio d’inizio alle ore 21 italiane e sarà visibile su Sportitalia al canale 60. In alternativa sarà possibile seguirla anche sull’App gratuita e scaricabile su tutte le piattaforme: Pc, Smartphone e Tablet.

